В Медведевском районе Марий Эл 19-летняя водитель автомобиля «Киа Венга» совершила наезд на человека на пешеходном переходе, его доставили в больницу. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Медведевском районе Марий Эл сбили пешехода

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл В Медведевском районе Марий Эл сбили пешехода

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

ДТП произошло сегодня около 10:36 на 15 км автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» возле поселка Куяр. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован, его личность устанавливается.

Прокуратура Медведевского района взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному факту.

Влас Северин