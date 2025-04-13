В Челябинской области задержаны 80 разыскиваемых преступников

В рамках первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в Челябинской области полицейские задержали 80 разыскиваемых преступников. В двухдневной операции были задействованы более 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов региона, работа велась совместно с силовыми ведомствами государств – участников СНГ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Из 80 разыскиваемых преступников 21 человек совершил кражу, трое участвовали в незаконном обороте наркотических средств, еще трое причастны к противоправным деяниям в сфере экономики, один задействован в грабеже, 49 человек подозреваются или обвиняются в иных преступлениях. Также во время операции полицейскими найдены 17 без вести пропавших людей.