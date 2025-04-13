Глава СК потребовал доклад по делу об использовании рабского труда в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) в Кемеровской области. По данным ведомства, в социальных медиа активно обсуждается решение одного из судов Новокузнецка, отказавшего заключить под стражу подозреваемых в преступлении мужчин.

«Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено», - прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Глава СК поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе, о причинах вынесения судебного решения, а также принять меры его обжалования.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, в период с 2012-го по апрель 2025 года злоумышленники держали в подвале гаража, расположенного на приусадебном участке дома одного из них, пятерых мужчин и четырех женщин. Одной из них в начале апреля удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. 9 апреля силовики в подвале гаража обнаружили пять мужчин и трех женщин. При этом двое мужчин находились в розыске как без вести пропавшие. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое злоумышленников. Невольников они заставляли собирать металлолом на городских свалках, рассказали в региональном главке МВД.

Лолита Белова