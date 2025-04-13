В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение о заморозках

Штормовое предупреждение о заморозках на территории Кубани объявлено на предстоящую ночь и утро 14 апреля. Об этом сообщило ГУ МЧС России Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов сохранятся до утра 15 апреля в северной половине края и в юго-восточных предгорных районах. Азовское и Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри вместе с Сочи в прогнозе исключены.

«В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой»,— говорится в сообщении.

В случае чрезвычайных ситуаций спасатели напоминают о необходимости вызова экстренных служб по телефону «112» мобильного, «01» со стационарного и также по номеру 8 (861) 250-60-34 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Алена Воробьева