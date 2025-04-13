В Новороссийске приезжего осудят за покупку «синтетики»

27-летний приезжий из соседней республики был задержан в Мысхако с двумя пакетами наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По заключению эксперта, в одном из пакетов находилось порошкообразное вещество, содержащее в своем составе смесь из наркотического средства мефедрон и наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 1 гр. Во втором пакете находилось вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство производное эфедрона, массой 1,77 гр.»,— говорится в сообщении.

Полицейскими было установлено, что злоумышленник ранее уже был судим за аналогичные преступления. Наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом через «закладку» для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный приобретение и хранение наркотиков в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Алена Воробьева