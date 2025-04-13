Ижевчане назвали лучшим возрастным периодом для рождения первенца 26-28 лет

В среднем, жители Ижевска считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщин и 28 лет — для мужчин, следует из опроса сервиса SuperJob. По мнению 30% горожан, представительницам прекрасного пола лучше рожать первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет. Оптимальным возрастом появления первенца для мужчин жители столицы Удмуртии в 44% случаев называли период с 25 до 29 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом представительницы прекрасного пола чаще называли более поздний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин — 26 и 29 лет соответственно. Это на 1 и 2 года больше, чем указывали представители мужского пола.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди руководителей городских компаний. Женщины-руководители выступают за более поздний возраст как материнства, так и отцовства — 27 и 29 лет. Мужчины-директора, напротив, считают оптимальным периодом рождения первого ребенка для представительниц прекрасного пола — 24 года, для сильного — 27 лет.