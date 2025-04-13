Несколько тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды

Сильные порывы ветра, принесенные циклоном на территорию Приморского края, спровоцировали аварийные ситуации на объектах электроэнергетики в регионе. В результате циклона 9 тыс. жителей края остались без электричества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, порывы ветра достигали 30 м/с. Обесточено порядка 1 тыс. домов Находкинского, Большекаменского и Партизанского городских округов, Хасанского и Красноармейского муниципальных округов. В Хасанском округе ветер повредил кровли многоквартирных домов и дорожную инфраструктуру.

Надзорное ведомство проверит работы по устранению последствий аварии и проведет оценку состояния объектов электросетевого и дорожного хозяйства. Вопрос о перерасчете платы за временное ограничение электричества и ликвидация последствий стихийного бедствия поставлены на контроль.