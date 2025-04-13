Спрос на летние туры в Краснодарский край сократился на 10%

Объемы бронирования туров в Краснодарский край на лето сократились на 10%. Ключевое влияние на такую динамику оказал спад на 60-65% популярности Анапы, которая в общем объеме турпотока обычно занимала порядка 25%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе туроператора «Дельфин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Снижение спроса на летние туры в Краснодарский край подтверждают и в пресс-службе национального туроператора «Алеан». «Спад по Анапе объясняется вопросами, связанными с экологической ситуацией. Туристы занимают выжидательную позицию до решения Роспотребнадзора. На лето отельеры предлагают скидки в пределах 10-50%. Спад по Сочи, Геленджику связан с ростом цен на проживание, стоимости транспортной составляющей тура, переориентацией ряда туристов на зарубежные направления на фоне укрепления рубля»,— поясняют в компании.

По наблюдениям вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, растет популярность отелей с круглогодичной инфраструктурой, бассейнами, спа-комплексами, позволяющим приезжать в любое время, даже в низкий сезон. Это позитивно и для экономики отелей, окупаемость сезонных отелей, работающих только летом, заметно хуже, отметил эксперт.

Кроме того, увеличивается популярность со сменой отеля или курорта. «Отчасти это связано с ростом прибытий на своих автомобилях. Гости могут пожить три-четыре дня, например, в Геленджике, а потом переехать на неделю в Сочи. Это позволяет больше увидеть, получить дополнительные впечатления»,— рассказал Сергей Ромашкин.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на летние туры в Крым относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 40%.

Маргарита Синкевич