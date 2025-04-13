Синоптики предупредили об усилении ветра в Краснодарском крае

На Кубани в ближайшие два дня ожидаются дожди, а также усиление ветра до 23 м/с. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в Краснодарском крае 13 апреля ожидаются осадки в виде дождя, в предгорных районах и горах с мокрым снегом. Днем ветер усилится до 12 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +15 градусов, ночью в горах до -9 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшой дождь.

В понедельник, 14 апреля, на Кубани будет облачно, местами в восточной половине края небольшой дождь. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, в Новороссийске до 18-23 м/с.

Температура воздуха ночью +5 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов.