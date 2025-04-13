Студентов медицинского вуза в Томске перевели на дистант из-за кори

Руководством Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) приняты срочные противоэпидемические меры из-за случаев кори среди учащихся. С 12 апреля учреждение перешло на дистанционное обучение, говорится в сообщении вуза. Режим введен до особого распоряжения.

«Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 студентов и сотрудников с подозрением на корь, устанавливается диагноз. Эпидемиологический мониторинг в университете осуществляется в оперативном режиме», - прокомментировали в университете.

Отмечается, что сотрудники университета продолжают работу в обычном режиме с соблюдением мер профилактики, в учреждении введен масочный режим.

По данным ВОЗ, Россия входит в тройку лидеров по числу заражений корью в европейском регионе, в период наблюдений с апреля 2023 года по март 2024 года. Первое и второе место заняли Казахстан и Азербайджан соответственно. На четвертом месте Киргизия.

Лолита Белова