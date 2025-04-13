В Татарстане за сутки ликвидировали 22 пожара

В течение прошедших суток сотрудники ГУ МЧС по Татарстану потушили 22 пожара. Информация об этом опубликована в Telegram-канале министерства.

Наибольшее количество возгораний — 14 случаев — пришлось на горение растительности и камыша. Такие пожары были зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском, Елабужском, Алексеевском, Нурлатском и Алькеевском районах.

Также был зарегистрирован ряд пожаров в постройках и жилых домах. Так, в Нижнекамске спасли восемь человек из горящей квартиры на седьмом этаже.

Влас Северин