В Перми владелец активов Mercedes-Benz снизил прибыль в шесть раз

Пермское ООО «Ливерпуль» раскрыло финансовые результаты за 2024 год. По сведениям базы «СПАРК-Интерфакс», за отчетный период организация снизила чистую прибыль на 83,9% — с 580,2 млн до 93 млн руб. При этом выручка общества выросла на 6% и составила 14,8 млрд руб. (в 2023-м — 13,9 млрд руб.). Себестоимость продаж увеличилась с 12,7 до 13,8 млрд руб.

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ООО «Ливерпуль» было зарегистрировано в 2019 году. Обществом руководят генеральный директор Кирилл Кордон и коммерческий директор Артем Андрущенко. Единственным владельцем ООО выступает господин Кордон. В марте 2023 года стало известно, что к ООО «Ливерпуль» перешел другой актив немецких бизнесменов в Прикамье — компания арендовала подконтрольный им салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма. В декабре того же года «Ливерпуль» выкупил автоцентр Mercedes-Benz у ООО «Зостмайер Девелопмент», дилера немецкой автокомпании в Пермском крае.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Ливерпуль» обратилось с заявлением в суд к Пермской таможне. Заявитель требует признать недействительными два уведомления ведомства о неуплате в срок таможенных платежей на 88,7 млн руб. В ООО считают, что платежи были начислены безосновательно, а таможня требует документы, которые невозможно получить, игнорируя введенную схему параллельного импорта. При этом компания не смогла добиться обеспечительных мер в виде приостановления действия уведомлений и запрета на арест имущества ООО.