Транспортная прокуратура проверяет массовые задержки рейсов Azur Air

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства задержек рейсов авиакомпании Azur Air. По данным ведомства, 11 и 12 апреля в аэропортах Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пхукет (Таиланд) по техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов перевозчиком допущены задержки по таким направлениям, как Москва, Новосибирск, Томск и Пхукет (Таиланд).

По фактам допущенных нарушений правоохранителям предстоит проверить соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности полетов.

Отмечается, что на Пхукете рейс авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь в Москву, авиакомпания задержала почти на 14 часов. Пассажиры авиарейса Azur Air из Сочи в Пхукет вылетели 12 апреля на резервном самолете с 37-часовой задержкой.

В Azur Air прокомментировали, что пассажирам задержанных рейсов были предоставлены предусмотренные федеральными авиационными правилами горячее питание, напитки и размещение в гостинице.

Azur Air — крупнейшая российская чартерная авиакомпания, осуществляющая рейсы из 40 городов России по 29 международным туристическим направлениям, является стратегическим партнером туроператора Anex Tour.

Лолита Белова