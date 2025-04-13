Уголовное дело завели по факту гибели в ДПТ 16-летней девушки в Кстовском округе

Нетрезвый 19-летний водитель Chevrolet Aveo сбил двоих 16-летних подростков в Кстовском округе Нижегородской области вечером 12 апреля. Девушка от полученных травм погибла на месте, сообщили в региональном УГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

По предварительным данным, около 20:50 вблизи села Шелокша на автодороге Кстово — Дальнее Константиново водитель иномарки при попытке обгона выехал на встречную полосу и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Второй пострадавший с множественными травмами доставлен в больницу. В региональном СУ СКР добавили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Галина Шамберина