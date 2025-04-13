Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в штате Нью-Йорк

Легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B упал в поле примерно в 80 км к югу от города Олбани (столица штата Нью-Йорк). Об этом сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации (FAA). На борту находились шесть человек. Как минимум один из них погиб, пишет агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Причины аварии не уточняются. «Он (самолет.— “Ъ”) находится посреди поля, и там довольно грязно, поэтому добраться туда сложно»,— рассказала заместитель шерифа округа Колумбия Жаклин Сальваторе. По ее словам, снег и мокрая земля затрудняют устранение последствий произошедшего.

Воздушное судно направлялось в аэропорт колумбийского округа, который расположен недалеко от Хадсона, штат Нью-Йорк. Крушение, по данным офиса окружного шерифа, произошло в 16:15 по местному времени (19:15 мск).