Около 200 россиян не могут вылететь из аэропорта Пхукета

На Пхукете почти на 14 часов задерживается рейс авиакомпании Azur Air, который должен вылететь в Москву. Планируется, что самолет отправится завтра, 13 апреля, в 7:40 по местному времени (3:40 мск), передает ТАСС.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Пхукета, рейс ZF2902 должен был вылететь сегодня, 12 апреля, в 12:50 по местному времени (8:50 мск). Однако вылет несколько раз откладывался. В пресс-службе Azur Air заявили, что задержка связана с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы.

По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту Пхукета застряли почти 200 россиян. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что проверяет обстоятельства задержки рейса.