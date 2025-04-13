В 2025 году в Марий Эл планируется восстановить более 4,1 тысяч гектаров леса

В 2025 году на территории Республики Марий Эл планируется восстановить более 4,1 тысяч га лесных массивов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Марий Эл планируется восстановить более 4,1 га лесов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2025 году в Марий Эл планируется восстановить более 4,1 га лесов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Федеральное финансирование мероприятий по лесовосстановлению в 2025 году в рамках реализации регпроекта составляет почти 4 млн руб.

Вокруг городов республики планируется восстановить 40 гектаров леса. В пресс-службе отметили, что в этом году также планируется достичь полного соответствия между площадями вырубленных и вновь посаженных лесов.

Массовая посадка деревьев пройдет во всех районах Марий Эл с 21 апреля по 18 мая. Всего высадят более 500 тыс. сеянцев, из них 300 тыс. — молодые сосны в окрестностях Йошкар-Олы. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Его реализация в республике началась с 1 января 2025 года.

Влас Северин