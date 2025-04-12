Руководитель областной администрации поздравил дончан с Днем космонавтики

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил земляков с Днем космонавтики. Слова приветствия он оставил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Ростовской области

«Ростовскую область в космическом отряде России в разные годы представляли наши земляки Герои России Юрий Усачев и Валерий Корзун. Совсем недавно уроженец Новочеркасска Николай Чуб совершил самый долгий полет по программе МКС»,– подчеркнул Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что и сегодня подрастающее поколение продолжает лучшие традиции покорения космоса. Ростовчанка Мария Андреева участвовала в создании уникального спутника, который отправился на орбиту. В свои 16 лет Маша активно занимается просветительской деятельностью – совсем недавно запустила научно-образовательную платформу для школьников и студентов – мечтает стать инженером и полететь в космос.

«12 апреля 1961 года прозвучало легендарное «Поехали!», и Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю. Эти 108 минут на орбите Земли стали символом трудолюбия, изобретательности и мужества, которые навсегда обеспечили России лидерство в освоении космоса»,– заключил глава региона.

Валентина Любашенко