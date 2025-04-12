Пловец из Марий Эл занял второе место на соревнованиях в Японии

Спортсмен школы паралимпийского резерва Марий Эл Клим Румянцев стал серебряным призером международного турнира по плаванию в Японии. Об этом сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсмен из Марий Эл Клим Румянцев стал серебряным призером международного турнира по плаванию в Японии

Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева Спортсмен из Марий Эл Клим Румянцев стал серебряным призером международного турнира по плаванию в Японии

Фото: Telegram-канал главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева

Соревнования прошли под эгидой Международного паралимпийского комитета. На дистанции 200 метров вольным стилем Клим Румянцев показал результат 2:00,15 и занял второе место.

Соревнования проходили с 5 по 13 апреля в городе Фуджи. Спортсмен получил допуск на участие в международных соревнованиях после прохождения международной паралимпийской классификации.

Влас Северин