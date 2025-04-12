Следствие начало проверку после наезда электросамоката на жительницу Пензы

Следственный отдел по Ленинскому району Пензы приступил к проверке по факту получения женщиной травм в результате наезда электросамоката (ст. 268 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

По информации СМИ, водитель электросамоката сбил 68-летнюю женщину на ул. Славы 4 апреля. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

СУ СКР по Пензенской области попросило очевидцев происшествия и тех, у кого есть информация о личности водителя электросамоката, обратиться к сотруднику следственного управления. Телефон для связи: 8(8412)63-64-96.

Павел Фролов