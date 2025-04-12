Во сколько ростовчанам обойдется Пасхальная корзина в 2025 году

В среднем россияне тратят на подготовку к Пасхе 2,5 тыс. руб. Основная статья расходов — покупка ингредиентов: яиц, творога, сухофруктов, сметаны, сообщают эксперты «Известия-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

При этом 32% ростовчан планируют потратить до 1 тыс. руб. на украшения, а 36% и вовсе ориентируются на сумму в районе 500 руб., подтверждает источник.

Купить готовые куличи в магазине планируют 69% ростовчан. Половина респондентов планируют приобрести или приготовить больше трех куличей, треть (36%) — два кулича и 17% — один. Только 4% опрошенных отказались от куличей на Пасху.

«В пользу покупки готовых украшений для яиц (краски, термонаклейки, декупаж) высказались 45% респондентов. Главные аргументы — эстетические соображения и экономия времени. В 2025 году ростовчане начали активно проявлять интерес к выбору натуральных красителей для крашенок: луковой шелухе, каркаде, моркови. В целом более половины опрошенных ответили, что не покупают магазинные пигменты. Более 40% объяснили выбор экономией, а 20% — соображениями здоровья и эстетики»,— отмечается в результатах исследования.

При этом треть опрошенных рассчитывает сэкономить от 20% на покупках к Пасхе за счет мониторинга скидок и выгодных предложений в сервисах лояльности.

Валентина Любашенко