«Ак Барс» победил «Динамо» в матче Кубка Гагарина со счетом 5:3

Хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над командой «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:3.

Шайбы в составе казанского клуба забросили Дмитрий Яшкин, Эрик О’Делл, Митчелл Миллер и Илья Сафонов. Решающий пятый мяч был забит нападающим Эриком О’Деллом за две минуты до конца третьего периода.

В составе «Динамо» голами отличились Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев и Максим Комтуа.

Вторая встреча серии пройдет в Москве 14 апреля в 19:00 по московскому времени.

Влас Северин