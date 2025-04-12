На востоке Москвы загорелась кровля чайханы и супермаркета

В здании чайханы и супермаркета на востоке Москвы произошел пожар. Его площадь в течение часа выросла со 100 до 300 кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Есть угроза обрушения кровли. Пожарных в целях безопасности выводят из здания»,— рассказал собеседник агентства. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС, на 5-й Парковой улице загорелся обрешетник кровли двухэтажного здания. К тушению огня привлекли 25 человек и 6 единиц техники.

Дептранс Москвы заявил, что из-за пожара временно перекрыто движение по Сиреневому бульвару от улицы 7-я Парковая до улицы 5-я Парковая. Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует выяснение причин ЧП.