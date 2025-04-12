13 апреля в Татарстане ожидается до +10 градусов

В воскресенье в республике температура воздуха днем может достичь +10 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В среднем по республике минимальная температура ночью составит от +1 до -4 градусов, а днем — от +5 до +10 градусов. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный и западный 8–13 м/с, местами порывами до 20–23 м/с.

В Казани также прогнозируется облачная погода с небольшим дождем и мокрым снегом. Ночью температура составит от +1 до -1 градуса, а днем — от +5 до +7 градусов.

Влас Северин