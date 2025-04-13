NЮ, Елизавета Варвара Аранова и «Как закалялась сталь»
Куда сходить в Ярославле с 13 по 20 апреля
В Ярославле в период с 13 по 20 апреля пройдут концерты Юрия Николаенко (NЮ) и Султана Лагучева, а также выступление стендап-комика Елизаветы Варвары Арановой. На будущей неделе можно сходить на спектакли «Как закалялась сталь» и «Найти человека» и провести время на «Днях исторического и культурного наследия». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».
"Как закалялась сталь"
Фото: Волковский театр
Концерты
В баре «Руки Вверх!» 18 апреля состоится выступление Султана Лагучева. Артист исполнит свои хиты, включая «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу» и другие, в сопровождении музыкальной группы. Стоимость билета — от 3,2 тыс. руб.
19 апреля в «Вознесенском» состоится концерт певца Юрия Николаенко (NЮ). Он известен как автор хитов «Веснушки», «Никто», «Останься», «Ми-6», «Твой поцелуй», «Безумный». Музыкальный проект NЮ представляет из себя умную лирику и объединяет жанры от пиано-рока до рок-н-ролла. Стоимость билета на концерт — 4 тыс. руб.
Фото: NЮ | Николаенко Юрий
20 апреля в «Китайском летчике Джао Да» пройдет Rammstein Tribute Show. Это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении сочинских музыкантов. Прозвучат такие песни как «Мама», «Солнце», «Ангел», «Москва». Стоимость билетов — 1600 руб.
20 апреля во Дворце молодежи выступит стендап-комик Елизавета Варвара Аранова. Стоимость билетов начинается от 800 руб.
Спектакли
Фото: Ярославский театр кукол
В Ярославском театре кукол состоялась премьера спектакля «Найти человека», посвященного 80-летию Победы. Через личные трагедии потерявшихся детей и их семей постановка раскрывает трагическую историю всего военного поколения. В основу спектакля легли одноименная передача Агнии Барто и ее поэма «Звенигород». С 15 по 18 апреля спектакль будут играть каждый день по несколько раз. Посетить его можно за 350 руб.
В Волковском театре остались билеты на премьеру «Как закалялась сталь» на 17, 18 и 19 апреля. Это драматический мюзикл, основанный на легендарном советском романе Николая Островского, в постановке главного режиссера театра Александра Созонова. В спектакле «Как закалялась сталь» описываются события времен Гражданской войны. Стоимость билетов от 300 руб.
Фото: Волковский театр
Лекции и встречи
В Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова проходит фестиваль «Ярославская книга». 14 апреля в рамках фестиваля пройдет презентация книги журналиста, краеведа Алексея Бакуменко «Историк у микрофона: одиннадцать бесед о Ярославском крае». Господин Бакуменко расскажет, как из работы над подкастом родилась книга.
18 апреля на выставке «ЯрмаНка» музея-заповедника пройдет интерактивное занятие «Как одевались подростки в XIX веке?». В рамках мероприятия гости примерят элементы одежды разных сословий, поучаствуют в дефиле костюмов, узнают значения слов из ученического сленга той эпохи, а также сравнят современные предметы гардероба с моделями одежды и аксессуарами XIX века. Стоимость билетов — 250 руб.
19 апреля в арт-пространстве «Лампа» пройдет литературный вечер с чтецом Наталией Юрьевной. Гостей ждет программа «Бегущая с волками», в которую входят стихи классиков и современных поэтов. Стоимость билетов составит 700 руб.
19 апреля в экспозиции «Слово о полку Игореве» Ярославского музея-заповедника в рамках лектория «Персоналии» пройдет встреча, посвященная русскому и советскому писателю Льву Кассилю. Кассиль создал вымышленную страну Швамбранию — мир, в котором тысячи детей находили утешение от несправедливости взрослого мира. Особое внимание будет уделено теме любви: Лев Кассиль и Софья Собинова были связаны глубоким чувством, которое пронесли через всю жизнь. Входной билет — 170 руб.
Выставки и экскурсии
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
С 18 по 20 апреля в Ярославском музее-заповеднике пройдут «Дни исторического и культурного наследия». 18 апреля будет пешеходная экскурсия по городу с посещением музея-заповедника «Трапеза по-ярославски», стоимость участия составит 500 руб. 19 апреля пройдет лекция «Архитектурное наследия Петра Яковлевича Панькова», входной билет бесплатный. 20 апреля гостей приглашают на две экскурсии: по колоколам звонницы с мастер-классом по колокольному звону и «Говорящие камни. Эпиграфические памятники Спасского монастыря». Стоимость посещения мероприятий — 300 руб.
Кино
В кинозале «Луч» в КЗЦ «Миллениум» можно будет увидеть фильм «Июньская полынь». Сюжет строится на рассказе 91-летнего Виктора Гладышева, детство которого закончилось в 8 лет, когда он оказался в немецком тылу. В фильме он рассказывает свою историю восьмилетней девочке Варе. Стоимость билетов — 200 руб.
Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Все, что тебя касается»
За 300 руб. в «Луче» можно посмотреть фильм «Все, что тебя касается». В нем рассказана история 16-летней школьницы Марии, которая никогда не видела своего отца. Однажды Маша узнает, что его зовут Павел Соколов, и ее родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад. Найдя похожего человека в социальных сетях, она видит сообщение, что он идет на юбилейный концерт «Зверей». Будучи уверенной, что она нашла отца, Мария решает отправиться на концерт, чтобы задать отцу накопившиеся вопросы.