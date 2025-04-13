NЮ, Елизавета Варвара Аранова и «Как закалялась сталь»

В Ярославле в период с 13 по 20 апреля пройдут концерты Юрия Николаенко (NЮ) и Султана Лагучева, а также выступление стендап-комика Елизаветы Варвары Арановой. На будущей неделе можно сходить на спектакли «Как закалялась сталь» и «Найти человека» и провести время на «Днях исторического и культурного наследия». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Волковский театр "Как закалялась сталь"

Фото: Волковский театр

Концерты

В баре «Руки Вверх!» 18 апреля состоится выступление Султана Лагучева. Артист исполнит свои хиты, включая «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу» и другие, в сопровождении музыкальной группы. Стоимость билета — от 3,2 тыс. руб.

19 апреля в «Вознесенском» состоится концерт певца Юрия Николаенко (NЮ). Он известен как автор хитов «Веснушки», «Никто», «Останься», «Ми-6», «Твой поцелуй», «Безумный». Музыкальный проект NЮ представляет из себя умную лирику и объединяет жанры от пиано-рока до рок-н-ролла. Стоимость билета на концерт — 4 тыс. руб.

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20 апреля в «Китайском летчике Джао Да» пройдет Rammstein Tribute Show. Это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении сочинских музыкантов. Прозвучат такие песни как «Мама», «Солнце», «Ангел», «Москва». Стоимость билетов — 1600 руб.

20 апреля во Дворце молодежи выступит стендап-комик Елизавета Варвара Аранова. Стоимость билетов начинается от 800 руб.

Спектакли

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В Ярославском театре кукол состоялась премьера спектакля «Найти человека», посвященного 80-летию Победы. Через личные трагедии потерявшихся детей и их семей постановка раскрывает трагическую историю всего военного поколения. В основу спектакля легли одноименная передача Агнии Барто и ее поэма «Звенигород». С 15 по 18 апреля спектакль будут играть каждый день по несколько раз. Посетить его можно за 350 руб.

В Волковском театре остались билеты на премьеру «Как закалялась сталь» на 17, 18 и 19 апреля. Это драматический мюзикл, основанный на легендарном советском романе Николая Островского, в постановке главного режиссера театра Александра Созонова. В спектакле «Как закалялась сталь» описываются события времен Гражданской войны. Стоимость билетов от 300 руб.

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Лекции и встречи

В Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова проходит фестиваль «Ярославская книга». 14 апреля в рамках фестиваля пройдет презентация книги журналиста, краеведа Алексея Бакуменко «Историк у микрофона: одиннадцать бесед о Ярославском крае». Господин Бакуменко расскажет, как из работы над подкастом родилась книга.

18 апреля на выставке «ЯрмаНка» музея-заповедника пройдет интерактивное занятие «Как одевались подростки в XIX веке?». В рамках мероприятия гости примерят элементы одежды разных сословий, поучаствуют в дефиле костюмов, узнают значения слов из ученического сленга той эпохи, а также сравнят современные предметы гардероба с моделями одежды и аксессуарами XIX века. Стоимость билетов — 250 руб.

19 апреля в арт-пространстве «Лампа» пройдет литературный вечер с чтецом Наталией Юрьевной. Гостей ждет программа «Бегущая с волками», в которую входят стихи классиков и современных поэтов. Стоимость билетов составит 700 руб.

19 апреля в экспозиции «Слово о полку Игореве» Ярославского музея-заповедника в рамках лектория «Персоналии» пройдет встреча, посвященная русскому и советскому писателю Льву Кассилю. Кассиль создал вымышленную страну Швамбранию — мир, в котором тысячи детей находили утешение от несправедливости взрослого мира. Особое внимание будет уделено теме любви: Лев Кассиль и Софья Собинова были связаны глубоким чувством, которое пронесли через всю жизнь. Входной билет — 170 руб.

Выставки и экскурсии

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С 18 по 20 апреля в Ярославском музее-заповеднике пройдут «Дни исторического и культурного наследия». 18 апреля будет пешеходная экскурсия по городу с посещением музея-заповедника «Трапеза по-ярославски», стоимость участия составит 500 руб. 19 апреля пройдет лекция «Архитектурное наследия Петра Яковлевича Панькова», входной билет бесплатный. 20 апреля гостей приглашают на две экскурсии: по колоколам звонницы с мастер-классом по колокольному звону и «Говорящие камни. Эпиграфические памятники Спасского монастыря». Стоимость посещения мероприятий — 300 руб.

Кино

В кинозале «Луч» в КЗЦ «Миллениум» можно будет увидеть фильм «Июньская полынь». Сюжет строится на рассказе 91-летнего Виктора Гладышева, детство которого закончилось в 8 лет, когда он оказался в немецком тылу. В фильме он рассказывает свою историю восьмилетней девочке Варе. Стоимость билетов — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Все, что тебя касается» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Все, что тебя касается»

За 300 руб. в «Луче» можно посмотреть фильм «Все, что тебя касается». В нем рассказана история 16-летней школьницы Марии, которая никогда не видела своего отца. Однажды Маша узнает, что его зовут Павел Соколов, и ее родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад. Найдя похожего человека в социальных сетях, она видит сообщение, что он идет на юбилейный концерт «Зверей». Будучи уверенной, что она нашла отца, Мария решает отправиться на концерт, чтобы задать отцу накопившиеся вопросы.

Подготовила Алла Чижова