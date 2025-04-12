Реконструкцию ростовской филармонии раскритиковал донской краевед

Ростовский краевед Геннадий Крольман, выступивший с критикой о реконструкции «публички» негативно высказался о проекте капремонта, который планируют провести в здании областной филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

О том, что именно ему не понравилось, господин Крольман рассказал в своем телеграм - канале.

«Я вот не понимаю, почему нельзя выделять деньги, но делать на них какие-то хорошие вещи, хотя бы нейтральные? Почему в Ростове какое-то маниакальное желание уничтожить все хорошее?»,— задался вопросами краевед.

По словам культуролога-патриота, Ростов — второй после Шахт город, в котором хуже всего относятся к историческим постройкам. Его критической риторике подверглись будущий фасад и облицовка здания.

Напомним, реконструкцию филармонии на Большой Садовой, 170 почти за 600 млн. руб.

Валентина Любашенко