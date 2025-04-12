Прокуратура проверяет данные по двум ДТП в Астрахани с пострадавшими подростками

Прокуратура приступила к проверке по факту двух дорожных аварий в Трусовском районе Астрахани с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, 11 апреля текущего года водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил ребенка 2013 года рождения в районе ул. Н. Ветошникова, д. 12 и скрылся с места происшествия. Задержать его удалось в течение суток.

Еще одна дорожная авария произошла в тот же день в районе дома № 56 по ул. Н. Ветошникова. Там водитель иномарки «Ниссан» врезался в движущийся мотобайк, которым управлял подросток 2008 года рождения.

Пострадавших в ДТП несовершеннолетних доставили в медучреждение. По указанным фактам возбуждены дела об административном правонарушении, ход которых контролирует прокуратура Трусовского района Астрахани.

Павел Фролов