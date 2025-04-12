В Армавире открыли новый спорткомплекс для занятий единоборствами

В Армавире состоялось открытие нового спортивного комплекса, рассчитанного на занятия единоборствами. Объект построен по краевой программе развития инфраструктуры и передан в управление местной спортшколе олимпийского резерва, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Церемония состоялась с участием вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко, главы Армавира Андрея Харченко, представителей спортивного сообщества и действующих спортсменов.

По словам Александра Власова, учреждение рассчитано на прием до 40 человек в смену и до 200 — в течение дня. Тренировки будут организованы для воспитанников от 10 лет.

«Это позволит спортсменам заниматься в комфортных условиях и в будущем достойно представлять Краснодарский край на соревнованиях»,— подчеркнул господин Власов.

Открытие сопровождалось телеграммой от сенатора Российской Федерации, олимпийского чемпиона Александра Карелина, который выразил уверенность, что центр продолжит традиции кубанской школы единоборств.

Новый объект построен в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Здание передано в оперативное управление спортивной школе олимпийского резерва по спортивной борьбе.

Комплекс включает два этажа: на первом размещены тренажерный зал и три ковра для борьбы, на втором — дополнительный зал для единоборств. В день открытия в новом зале состоялись первые товарищеские встречи в рамках краевого фестиваля «Сила в единстве».

Мария Удовик