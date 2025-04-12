Глава СКР дал поручение по обращению о ножевом ранении подростка под Волгоградом

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов примет меры к передаче материала процессуальной проверки по обращению о противоправных действиях в отношении подростка в Жирновске в производство подчиненных следователей. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов также доложит о промежуточных результатах проверки и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее жительница Волгоградской области в обращении к инфоцентру СКР рассказала, что правоохранительные органы долгое время не привлекают к ответственности мигранта из Азербайджана, от рук которого пострадал ее 17-летний сын. Так, в феврале этого года фигурант вместе со знакомыми устроил массовую драку в развлекательном заведении Жирновска и причинил проникающее ножевое ранение живота подростку.

Мать пострадавшего неоднократно обращалась в органы внутренних дел, но по итогам проверки уголовное дело возбуждать не стали. Женщина жаловалась в прокуратуру, но безрезультатно.

Павел Фролов