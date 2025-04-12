Повар из Сочи вошел в полуфинал гастрономического конкурса «Лавры»

Четверо поваров из Сочи и Геленджика вышли в полуфинал первого Национального гастрономического конкурса «Лавры», который пройдет в Геленджике с 23 по 26 апреля. В состязании участвуют молодые шефы из 14 российских городов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По условиям конкурса, повара должны продемонстрировать мастерство в приготовлении блюд из локальных продуктов. Для работы предусмотрена площадка, оснащенная по международным стандартам. Победитель получит возможность пройти стажировку в одном из ресторанов Азии.

«Гастрономический туризм — перспективное направление. Участие поваров из Сочи и Геленджика способствует продвижению наших курортов и повышает престиж заведений, которые они представляют»,— заявил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Финалистов будет оценивать жюри, в которое вошли президент Bocuse d’Or Russia Андрей Матюха, бренд-шеф Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко и обладатель двух звезд Michelin Артем Евстафьев.

Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России и организован Институтом гастрономии Сибирского федерального университета. В этом году на участие было подано 377 заявок из 55 регионов. Как сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, конкурс нацелен на формирование профессиональной экосистемы в отрасли и поддержку молодых специалистов.

Организаторы рассчитывают, что «Лавры» станут ежегодным мероприятием и одним из ключевых событий для российской гастрономии.

Мария Удовик