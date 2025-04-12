Прокуратура взяла на контроль выяснение причин крупного пожара в Пензе

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту серьезного пожара в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным МЧС Пензенской области, информация о пожаре на ул. Столярной в Пензе поступила сегодня, в субботу, в 12:51. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что сгорела кровля двухподъездного двухэтажного жилого дома № 8. Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет.

В борьбе с огнем задействованы 37 специалистов и девять единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м. На место пожара выехал прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области подчеркнули, что без жилья остались 26 человек. Из этого количества людей 18 разместились у родственников, остальным окажет помощь в размещении орган местного самоуправления. В ходе проверки специалистам предстоит оценить соблюдение требований пожарной безопасности в доме.

Павел Фролов