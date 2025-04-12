Проезд к селу Веселое через Васильковый переулок восстановлен после подтопления

Движение по аварийному участку дороги в селе Веселое Сочи возобновлено после временного ограничения, вызванного ночными ливнями. Полное восстановление полотна потребует дополнительного финансирования и масштабных работ, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, временное сужение проезжей части произошло в ночь с 10 на 11 апреля из-за обильных осадков.

Информация о повреждении оперативно поступила в профильные службы, которые организовали восстановительные работы. Сейчас проезд обеспечен в полном объеме.

Аварийный участок ранее пострадал от оползня, который сошел в феврале этого года. Для его полного восстановления требуется проведение комплексных и дорогостоящих работ.

Запрос на финансирование соответствующих мероприятий направлен в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Ситуация находится на контроле руководства департамента.

Мария Удовик