В Сочи прогнозируют волны до 1,5 метров

С 12 по 13 апреля на побережье Сочи и федеральной территории «Сириус» ожидается ухудшение погодных условий и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По прогнозу, в вечерние часы 12 апреля и в первой половине дня 13 апреля в акватории Черного моря ожидается усиление волнения, высота волн может достигать 1,5 м.

Помимо неблагоприятных условий на побережье в ближайшие двое суток в горах на высотах свыше 1 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность.

Местным жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности, воздержаться от выхода в горные районы и не приближаться к береговой линии в период усиления волнения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций экстренные службы призывают обращаться по телефону 112.

Мария Удовик