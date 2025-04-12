Главе СКР доложат, почему нарушают права саратовской многодетной семьи

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по обращению многодетной матери из Саратовской области о нарушении прав ее семьи. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее многодетная мать из Саратовской области рассказала, что в 2014 году получила земельный участок в поселке Пробуждение Энгельсского района без необходимой инфраструктуры. Со слов женщины, в 2022 году семья построила дом, но до сих пор он не подключен к водо- и газоснабжению.

Гражданка неоднократно просила администрацию реализовать ее права, но безрезультатно. Сейчас ее дети являются совершеннолетними, так что семья получила отказ в части подведения коммуникаций по льготной программе.

Павел Фролов