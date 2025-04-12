В Самаре подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика

В Самаре следователи ведут проверку по выявленной в СМИ публикации о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката, сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В данной публикации говорилось, что 11 апреля в Кировском районе 14-летний подросток, двигаясь по тротуару на электросамокате, сбил 9-летнего мальчика. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

«По данному факту организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в СКР.

Алексей Алексеев