Футбольный матч «Ахмат» — «Ростов» состоится на выезде 12 апреля
Сегодня, 12 апреля в 19:30, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проведет матч с «Ахматом», сообщает портал VSEPROSPORT. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена».
«Ростов» к старту сезона подходил в качестве явного претендента на место в верхней половине таблицы и имел для реализации этой цели более, чем солидный состав, комментирует источник.
В первом круге ряд ошибок ростовчане допустили, но в целом смотрелись вполне достойно и со своей задачей справлялись. После зимнего перерыва и отставки Валерия Карпина, «Ростов» принял Джонатан Альба и под его руководством пока стабильности команде не хватает.
По итогам 23-х туров «Ростов» занимает седьмое место в таблице с 33-мя очками, но при этом от шестого «Локомотива» отстает уже на восемь очков.
Сейчас позиции команд не равны. Если «Ростов» располагается чуть выше середины турнирной таблицы — на седьмом месте, то «Ахмат» близок к аутсайдерам — на 13-й строчке.