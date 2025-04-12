В Ярославле готовятся достраивать «Мордор»

В Ярославле ведется подготовка к началу работ на объекте незавершенного строительства на Октябрьской площади. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что недостроенное здание, которое местные жители называют «Мордором», ранее было изъято у застройщика и продано на торгах ООО «ЦентрТорг плюс». Компания решила достраивать здание как жилой дом. Дом рассчитан на 146 квартир, в нем также будут внеквартирные кладовые, нежилые помещения, мастерская художника, помещение правления МЖД и тренажерный зал.

«Проект уже прошел экспертизу. Ведется подготовка к началу работ»,— написал губернатор. Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов сообщал, что стройка займет около двух-трех лет.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области выдало разрешение на достройку дома, которое будет действовать до 10 апреля 2027 года.

Алла Чижова