Более 520 млн руб. выделено для строительных проектов в новых регионах

Премьер России Михаил Мишустин распорядился выделить более 520 млн руб. для завершения строительства домов на территории Донецкой народной республики и Запорожской области. Как следует из документа, опубликованного пресс-службой правительства, средства поступят из резервного фонда кабинета.

Работа ведется в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», утвержденной в 2023 году. Планируется, что благодаря ей удастся завершить постройки в Донецке и Мелитополе.

Вопрос о выделении средств обсуждался 10 апреля на заседании правительства России. Тогда господин Мишутин сообщил, что с помощью программы власти намерены поднять уровень жизни регионов.