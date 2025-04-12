Часть Ростова останется без электричества из-за ремонта сетей с 14 и по 19 апреля

В Ростове-на-Дону в начале следующей недели будут массово отключать электроэнергию, сообщает пресс-служба «Донэнерго». С 14 и по 19 апреля, согласно ранее утвержденному графику компания проведет плановые технические работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения режима потребления электрической энергии вводятся в связи с проведением плановых работ по техническому обслуживанию линий электропередач и трансформаторных подстанций, говорится в сообщении.

В ходе отключения будут осуществляться восстановительные работы сразу на нескольких участках. При реализации мероприятий проведут замену устаревшего оборудования и модернизацию сетей.

График отключений опубликован на сайте Донэнерго.

Валентина Любашенко