В Челябинске проверили законность деятельности спа-салона

Челябинские полицейские по жалобам соседей провели рейд в спа-салоне, расположенном в многоквартирном доме в Центральном районе. Администратора и двух жительниц доставили в отдел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники правоохранительных органов изучили документацию организации, осмотрели помещения со служебной собакой и опросили сотрудников на предмет оказания ими услуг приватного характера. Также полицейские проверили сигналы о нарушениях продажи алкоголя.

Администратора и двух жительниц в отделе дактилоскопировали и проверили по базам данных МВД. В отношении 20-летней челябинки составили протокол по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Продолжается выявление фактов противоправной деятельности спа-салона. При усмотрении признаков преступления будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.