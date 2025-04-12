Житель Югры отправился на СВО для погашения долга по алиментам в 1,7 млн рублей

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы погасить долг по алиментам на 1,7 млн руб., сообщили в пресс-службе окружного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках исполнительного производства по взысканию алиментных платежей судебные приставы неоднократно пытались вразумить отца. Однако мужчина алименты выплачивал редко и не в полном объеме, в результате и накопил такой большой долг», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что судебные приставы уведомили югорчанина о том, что за неуплату алиментов ему грозит уголовная ответственность. В вязи с этим он отправился на фронт, после чего получил выплаты и погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

Мария Шараева