Ретропоезд «Победа» прибыл в Новороссийск

В Новороссийск прибыл исторический ретропоезд «Победа», который курсирует по городам России в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в своем Telegram-канале. В составе — подлинные вагоны и техника времен Великой Отечественной войны, в том числе паровоз, прошедший Сталинградскую битву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Один из паровозов, вошедший в экспозицию, использовался на прифронтовых участках во время Сталинградской битвы и до сих пор сохраняет следы от пуль и осколков, став своеобразным артефактом эпохи. Кроме подвижного состава в поезд включены вагон-салон, вагон-душ и экспозиционные элементы, позволяющие посетителям прикоснуться к атмосфере военных лет.

Во встрече ретропоезда приняли участие учащиеся профильных образовательных учреждений, сотрудники полиции и представители общественных организаций. Среди них — кадеты, для которых мероприятие стало не только символическим напоминанием о подвиге предков, но и частью воспитательной программы.

«Для меня большая честь жить и учиться в городе-герое Новороссийске, чтить и сохранять историю нашего родного края»,— отметила участница кадетского движения Анастасия Рыбченко.

Проект реализуется в рамках подготовки ко Дню Победы и охватывает ключевые города воинской славы России.

Мария Удовик