СК возбудит дело из-за изрезанного баннера с участником СВО в ХМАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как двое жителей поселка Кондинское (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) изрезали баннер, установленный в память о погибшем участнике специальной военной операции (СВО), сообщили в Информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мужчины проникли на огороженную территорию многоквартирного дома, где повредили баннер, установленный в память о погибшем участнике СВО. В СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и предоставить доклад об установленных обстоятельствах руководителю окружного СК Михаилу Мокшину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Шараева