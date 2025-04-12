В Краснодаре возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на детей
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело после того, как бездомные собаки напали на двух девочек на улице Уральской в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сообщения о нападении бродячих собак на двух несовершеннолетних девочек, возвращавшихся с занятий, на улице Уральской в Краснодаре появились в СМИ и соцсетях 11 апреля 2025 года. Указано, что ранее эти собаки уже проявляли агрессию к людям.
В связи с этим следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).
Сейчас следователь проводит необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.