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В Сызрани из воды извлекли тело погибшего мужчины

Трагический инцидент произошел сегодня 12 апреля в Сызрани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

в 10:01 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины из реки Сызранка.

В настоящее время личные данные погибшего устанавливаются. В причинах случившегося разбираются правоохранители.

Алексей Алексеев