В Сызрани из воды извлекли тело погибшего мужчины

Трагический инцидент произошел сегодня 12 апреля в Сызрани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

в 10:01 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины из реки Сызранка.

В настоящее время личные данные погибшего устанавливаются. В причинах случившегося разбираются правоохранители.

Алексей Алексеев