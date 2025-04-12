В Сызрани из воды извлекли тело погибшего мужчины
Трагический инцидент произошел сегодня 12 апреля в Сызрани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
в 10:01 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению тела погибшего мужчины из реки Сызранка.
В настоящее время личные данные погибшего устанавливаются. В причинах случившегося разбираются правоохранители.