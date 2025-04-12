В Ростовской области с 14 апреля у пригородного поезда появится новая остановка

В Ростовской области с 14 апреля изменится график движения пригородных поездов сообщением Ростов —Таганрог. Корректировка графика связана с добавлением новой остановочной платформы, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На участке между Ростовом и Таганрогом появится новая остановка – платформа на 1300-м км, а расписание электрички № 6508 будет скорректировано. По обновленному графику, отправление из Ростова-на-Дону запланировано на 17:26. Прибытие на новую платформу ожидается в 18:18, а прибытие в Таганрог – в 18:53, уточняют в ведомстве.

Представители СКЖД подчеркнули, что электричка продолжит останавливаться на всех станциях, указанных в действующем расписании.

Валентина Любашенко