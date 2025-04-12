К обману подошли с интеллектом

Американский стартап обманом привлек $40 млн на развитие сервиса с искусственным интеллектом. Приложение Nate предлагало пользователям упростить онлайн покупки до одного клика. В реальности всю работу вместо нейросети выполняли сотни филиппинцев, заявили в ФБР. Как тренд на искусственный интеллект меняет рынок венчурных инвестиций? И много ли пустышек среди технологических стартапов? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2024 году больше трети мирового венчурного финансирования пришлось на компании с искусственным интеллектом, писал Bloomberg. Только в США ИИ-стартапы привлекли больше $100 млрд. Сервис для онлайн-покупок Nate появился еще в первую волну интереса к нейросетям. Компания обещала, что пользователи смогут просто отправить в приложение ссылку на понравившийся товар, а искусственный интеллект за вас его оформит и организует доставку.

Однако в 2023-м Nate обанкротилась, а инвесторы своих вложений больше не видели. Когда в дело вмешались правоохранители, выяснилось, что вместо ИИ всю работу выполняли «сотни филиппинцев». Заметить подвох в схеме можно было бы с помощью дополнительной экспертизы. Впрочем, и сейчас специалистов по ИИ мало отмечает президент международной организации инвесторов Investoro Виталий Полехин: «Такие стартапы — большая редкость, все за ними гоняются. Очень важно проводить комплексную экспертизу, due diligence и выяснять, что действительно стоит за красивыми презентациями, рассказами инвесторов и какими-то метриками, которые они показывают.

Часто бывают кейсы, когда сегодня ты еще имеешь возможность зайти, а завтра уже нет. Поэтому инвесторы иногда идут на риск, и в некоторых случаях это заканчивается такими вещами, как фрод со стороны предпринимателей».

От мошенничества не уберегают и сделки «по рекомендации»: например, в ноябре за обман инвесторов ФБР арестовало участницу рейтинга Forbes «30 до 30» и выпускницу Гарварда. Аналогичные проверки проводились даже в отношении OpenAI. А американский Минюст заявлял, что будет отдельно следить за стартапами в сфере искусственного интеллекта. Ведь инвесторы сейчас получают тысячи предложений от подобных проектов, рассказывает глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый: «Любой проект с припиской "искусственный интеллект" будет дороже на 15-30%. И мультипликация может быть в несколько тысяч раз, например, все эти единороги. Ко мне часто приходят инвесторы и спрашивают: "Мне предложили развивать проект с искусственным интеллектом развивать и вкладывать в это деньги. Что скажешь? Давай вместе". В итоге я начинаю разбираться, понимаю, что там ИИ нет, просто ребята на какой-то чужой нейронке решили сделать что-то свое».

За последние полгода в сети появлялись десятки историй предпринимателей, которые обвинялись в искажении информации об использовании нейросетей. Все они идут по похожей схеме: топ-менеджмент привлекает деньги якобы на ИИ-решение, затем средства у компании кончаются, а обманутые инвесторы инициируют судебное дело. Остается надеяться, что серьезная уголовная ответственность сдержит волну возможных проблем, говорит управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Подобные вещи жестоко караются.

Не думаю, что начнется какая-то волна мошеннических историй из-за трендовости темы. Если в результате была приобретена существенная сумма денег, то это считается фрод. Например, история с токеном Terra, LUNA. Ее корейский владелец ударился в бега. Он объездил полмира, прячась от Интерпола, но в итоге его все-таки схватили и выдали корейским властям».

Российскому рынку, впрочем, мошенничества с ожиданиями инвесторов похоже не грозят. Как заявляют представители отрасли, у венчурных капиталистов не такой большой выбор стартапов, как на международных площадках, а значит, есть время изучить детали. Кроме того, позволить себе затратную разработку в сфере искусственного интеллекта могут преимущественно крупные технологические корпорации.

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Анжела Гаплевская, Владислав Викторов