В Ростове зарплата начальника стройучастка может достигать 225 тысяч рублей

Зарплатный максимум начальника участка в компаниях, специализирующихся на гражданском строительстве, в Москве достигает 310 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 270 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 225 тыс. руб., сообщает сервис SuperJob

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба правительства Саратовской области Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Пресс-служба правительства Саратовской области Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

В донской столице от 70 до 85 тыс. руб. обещают сотруднику с высшим образованием (строительное или техническое), знанием САПР, MS Project, Excel, технологий производства и способов ведения СМР, уточняет источник.

Исследования показали, от 85 до 95 тыс. руб. в городе предлагают соискателю с опытом работы на строительстве жилых и коммерческих объектов, взаимодействия с контролирующими органами, стажем работы начальником участка от 1 года. Возможными пожеланиями работодателя могут быть наличие регистрации в национальном реестре специалистов наличие прав категории В и личного автомобиля, готовность к командировкам.

От 95 до 145 тыс. руб. в Ростове-на-Дону может зарабатывать кандидат с опытом руководства коллективом от 50 человек, организации производства СМР с нуля до сдачи объекта в эксплуатацию, работы на строительстве крупных объектов, стажем работы начальником участка от 2 лет.

На самую высокую зарплату, от 145 до 225 тыс. руб., может рассчитывать специалист с опытом руководства коллективом от 100 человек и стажем работы начальником участка от 3 лет.

Среднестатистический портрет соискателя в Ростове-на-Дону — это мужчина (в 100% резюме) в возрасте 48 лет, специалист имеющий высшее образование (в 85% случаях), проработавший на последнем месте 5,9 года, а на момент размещения резюме не имеющий работы (38% таких работников). К переезду в другую местность готовы 52% соискателей.

Валентина Любашенко