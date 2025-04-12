Зарубежные СМИ: Как продвигаются переговоры по сделке между США и Украиной?

США хотят получить от Киева контроль над газопроводом «Газпрома». Эта система проходит через украинскую территорию в Европу. Такое неожиданное требование увидела украинская делегация в проекте соглашения по полезным ископаемым, сообщили источники Reuters. 11 апреля представители Украины отправилась в Вашингтон для обсуждения возможности этой сделки. Переговоры запланированы на два дня, и как пишут зарубежные СМИ, первая из этих встреч уже прошла во враждебной обстановке. Что послужило причиной накала? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Встреча, состоявшаяся 11 апреля, была посвящена сделке по полезным ископаемым Украины. Но, судя по враждебной атмосфере, договоренностей пока ждать не приходится, рассказали источники Reuters. Агентство называет последнюю версию документа, которую подготовили Соединенные Штаты «максималистской». Согласно предложениям, США получат привилегированный доступ к месторождениям, а все доходы от эксплуатации природных ресурсов будут направлены в совместный фонд, находящийся под контролем Вашингтона. Кроме того, украинская сторона нашла в тексте неожиданный пункт, назвав его «пасхалкой». США требуют от Киева передачи управления над газопроводом российского «Газпрома», который проходит по украинской территории в Евросоюз.

Президент США Дональд Трамп рассматривает эту сделку как способ вернуть миллиарды долларов, вложенные в Украину, пишет The New York Times. Но по-прежнему в документе нет полноценных гарантий безопасности для Киева. А за отказ от соглашения Трамп неоднократно грозил Владимиру Зеленскому большими проблемами.

В Соединенных Штатах звучат и другие видения будущего Украины. Спецпосланник президента США, генерал Кит Келлог предложил поделить Украину «почти как Берлин» в рамках мирного соглашения. Однако позже уточнил, что в интервью The Times имел в виду районы или зоны ответственности французских и британских войск на западе. А российских — на востоке.

Как добавляет The Guardian, союзники Украины тем временем обвиняют Россию в затягивании переговоров по прекращению огня. А также пообещали Киеву очередной пакет военной помощи на рекордные €20 млрд.

Заключить соглашение между Вашингтоном и Киевом о приоритетном доступе американских компаний к редкоземельным металлам Украины планировалось в конце февраля. Однако, после перепалки Владимира Зеленского с лидером США и его виде-президентом подписание сделки отложили. Журналисты The New York Times предполагают, что сегодняшняя встреча украинской делегации с представителями Белого дома может стать последним витком в этой многомесячной саге.

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