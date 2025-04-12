Ростовских дачников пугают штрафами до 50 тысяч рублей

Дачники Ростовской области должны учитывать немалое количество правил, чтобы не стать объектом административных санкций. Некоторые из них могут удивить даже самых законопослушных владельцев загородных участков, сообщает портал ГАРАНТ.РУ.

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Донские садоводы должны проявлять осторожность при сжигании сухих веток, травы и мусора в пожароопасный сезон, за это грозит штраф в 5 тыс. руб. Если при этом сгорел чужой сарай или дом, штраф вырастает до 50 тыс. руб.

Так же источник напоминает о действующем запрете на пересадку лесных растений с территории лесфонда. За это можно получить уголовное наказание или штраф до 40 тыс. руб.

С 1 марта 2025 года действуют новые меры по борьбе с запущенными земельными наделами. За необлагороженный, заросший сорной травой дачный участок инспекторы вправе наложить штраф до 50 тыс. руб. или принять решение об изъятии.

Дачникам, как и жителям квартир следует соблюдать тихие часы. С 23:00 до 07:00 в будни и с 23:00 до 08:00 по выходным и праздничным дням запрещено шуметь: петь, включать громкие устройства. Также запрещено громко сигналить на машине и использовать неисправные сигнализации, радио, магнитофоны или телевизоры.

Кроме того, в Ростовской области запрещено запускать фейерверки и использовать пиротехнику. Штраф за нарушение для физических лиц составляет от 500 руб. до 5 тыс. руб., а для компаний — от 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Валентина Любашенко